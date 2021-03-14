آس: بايرن ميونيخ تقدم بعرض لضم ساؤول

الأحد، 14 مارس 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز - برشلونة - أتليتكو مدريد

تقدم نادي بايرن ميونيخ بعرض لضم ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتكو مدريد خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن لاعب الوسط الإسباني يرغب في الرحيل عن أتليتكو مدريد بعدما خرج من خطط مدربه دييجو سيميوني.

وأوضح التقرير أن سيميوني أصبح يعتمد على كل من ماركوس يورنتي وتوماس ليمار، ما دفعه للتفكير في الرحيل.

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صاحب الـ26 عاما انضم إلى أكاديمية أتليتكو مدريد قادما من أكاديمية ريال مدريد في صيف 2008، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2013.

ساؤول شارك خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ربطت بايرن ميونيخ كذلك بضم فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

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