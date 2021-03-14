ماركا: بايرن ميونيخ يرغب في ضم فالفيردي.. وريال مدريد يرفض التخلي عن لاعبه

الأحد، 14 مارس 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

أبدى نادي بايرن ميونيخ اهتمامه بضم فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، إذ سيسعى لضم اللاعب الأوروجوياني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن ريال مدريد ليس لديه نية لبيع صاحب الـ22 عاما.

وألمح التقرير إلى أن بايرن ميونيخ حاول ضم اللاعب خلال الصيف الماضي بعد رحيل تياجو ألكانتارا إلى ليفربول، لكن ريال مدريد رفض رفضا قاطعا بيع لاعبه.

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ولم ينس العملاق الألماني اهتمامه الكبير بخدمات اللاعب، لكن ريال مدريد رفض مرارا وتكرارا، خاصة وأن اللاعب نفسه يرغب في أن يكون مستقبله مع النادي الملكي.

فالفيردي انضم إلى ريال مدريد كاستيا قادما من بينارول في صيف 2016 بمبلغ 5 ملايين يورو. وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2018.

ويمتد عقد صاحب الـ22 عاما مع ريال مرديد حتى صيف 2025، بعد أن جدده خلال شهر نوفمبر عام 2019.

وشارك فالفيردي خلال الموسم الجاري في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

في إسبانيا في ألمانيا سوق الانتقالات
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