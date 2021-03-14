تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غياب حتى تجددت مرة أخرى الأحد، 14 مارس 2021 - 11:01 كتب : FilGoal علي معلول لاعب الأهلي تجددت إصابة علي معلول نجم الأهلي لتتأخر عودته للفريق. علي معلول النادي : الأهلي تونس الأهلي معلول كان أُصيب ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية وغادر المباراة في الدقيقة 28. وهنا، تسلسل زمني لما جرى مع معلول وإصابته الأخيرة رٌفقة الأهلي. أخبار متعلقة طبيب تونس يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة معلول ومدة الغياب خبر في الجول – معلول ينضم لمنتخب تونس رغم تجدد إصابته الأهلي يعلن غياب علي معلول وعودة أيمن أشرف وطاهر أمام فيتا كلوب في الجول يكشف فترة غياب علي معلول بعد تجدد إصابته video:1 في الدوري الأهلي علي معلول تونس نرشح لكم أخر الأخبار آس: بايرن ميونيخ تقدم بعرض لضم ساؤول 8 دقيقة | الدوري الإسباني منافس الزمالك – غياب شعلالي عن قائمة الترجي 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا شكوك حول لحاق فيرمينو بلقاء ولفرهامبتون 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي القصة الكاملة لـ اشتباكات قوية بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي" 49 دقيقة | مصر ماركا: بايرن ميونيخ يرغب في ضم فالفيردي.. وريال مدريد يرفض التخلي عن لاعبه 56 دقيقة | الدوري الإسباني تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غياب حتى تجددت مرة أخرى 59 دقيقة | الدوري المصري مواعيد مباريات الأحد 14 مارس 2021.. أرسنال يواجه توتنام والمقاولون ضد المحلة ساعة | الدوري المصري سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة لن يخسران أي مباراة حتى نهاية الموسم 10 ساعة | الدوري الإسباني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. منافس الزمالك – غياب شعلالي عن قائمة الترجي القصة الكاملة لـ اشتباكات قوية بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي" تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غياب حتى تجددت مرة أخرى ماركا: بايرن ميونيخ يرغب في ضم فالفيردي.. وريال مدريد يرفض التخلي عن لاعبه هشام إبراهيم: وفرنا 142 مليون جنيه لخزينة الزمالك.. وهذا سبب عودة كارتيرون الأكثر مشاهدة 1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 إنبـي 1 المصري انتهت كأس مصر 4 بيراميدز 1 العبور بالقليوبية انتهت الدوري الإنجليزي 0 فولام 3 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 0 ليدز يونايتد 0 تشيلسي انتهت الدوري الإسباني 0 خيتافي 0 أتليتكو مدريد انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب - غزل المحلة لم تبدأ 15:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - توتنام هوتسبر لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد لم تبدأ 21:15 الدوري الإيطالي - تورينو - إنتر ميلان لم تبدأ 16:00 الدوري الإيطالي - كالياري - يوفنتوس لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - الاتحاد السكندري لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - ليفربول لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - برشلونة - ويسكا لم تبدأ 22:00 الدوري التركي - قاسم باشا - قونيا سبور لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك