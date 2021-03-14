تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غياب حتى تجددت مرة أخرى

الأحد، 14 مارس 2021 - 11:01

كتب : FilGoal

علي معلول لاعب الأهلي

تجددت إصابة علي معلول نجم الأهلي لتتأخر عودته للفريق.

معلول كان أُصيب ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية وغادر المباراة في الدقيقة 28.

وهنا، تسلسل زمني لما جرى مع معلول وإصابته الأخيرة رٌفقة الأهلي.

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في الدوري الأهلي علي معلول تونس
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