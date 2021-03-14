تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غياب حتى تجددت مرة أخرى

تجددت إصابة علي معلول نجم الأهلي لتتأخر عودته للفريق.

معلول كان أُصيب ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية وغادر المباراة في الدقيقة 28.

وهنا، تسلسل زمني لما جرى مع معلول وإصابته الأخيرة رٌفقة الأهلي.

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