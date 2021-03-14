تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غيابات حتى تجددت مرة أخرى الأحد، 14 مارس 2021 - 11:01 كتب : FilGoal علي معلول لاعب الأهلي تجددت إصابة علي معلول نجم الأهلي لتتأخر عودته للفريق. علي معلول النادي : الأهلي تونس الأهلي معلول كان أُصيب ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية وغادر المباراة في الدقيقة 28. وهنا، تسلسل زمني لما جرى مع معلول وإصابته الأخيرة رٌفقة الأهلي. أخبار متعلقة طبيب تونس يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة معلول ومدة الغياب خبر في الجول – معلول ينضم لمنتخب تونس رغم تجدد إصابته في الجول يكشف فترة غياب علي معلول بعد تجدد إصابته الأهلي يعلن غياب علي معلول وعودة أيمن أشرف وطاهر أمام فيتا كلوب video:1 في الدوري الأهلي علي معلول تونس نرشح لكم أخر الأخبار القصة الكاملة لـ اشتباكات قوية بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي" 3 دقيقة | مصر ماركا: بايرن ميونيخ يرغب في ضم فالفيردي.. وريال مدريد يرفض التخلي عن لاعبه 10 دقيقة | الدوري الإسباني تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غيابات حتى تجددت مرة أخرى 13 دقيقة | الدوري المصري مواعيد مباريات الأحد 14 مارس 2021.. أرسنال يواجه توتنام والمقاولون ضد المحلة 58 دقيقة | الدوري المصري سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة لن يخسران أي مباراة حتى نهاية الموسم 9 ساعة | الدوري الإسباني ضربة قوية لـ لابورتا بعد اعتذار ذراعه الاقتصادي عن تولي منصب النائب في برشلونة 10 ساعة | الدوري الإسباني تقرير: تأخر عودة فاتي لتدريبات برشلونة 10 ساعة | الدوري الإسباني محاميه: أحمد الشناوي فاز بقضيته ضد الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. القصة الكاملة لـ اشتباكات قوية بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي" تسلسل زمني.. إصابة معلول وما تبعها من غيابات حتى تجددت مرة أخرى ماركا: بايرن ميونيخ يرغب في ضم فالفيردي.. وريال مدريد يرفض التخلي عن لاعبه هشام إبراهيم: وفرنا 142 مليون جنيه لخزينة الزمالك.. وهذا سبب عودة كارتيرون بعثة الأهلي تصل الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الأكثر مشاهدة 1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 إنبـي 1 المصري انتهت كأس مصر 4 بيراميدز 1 العبور بالقليوبية انتهت الدوري الإنجليزي 0 فولام 3 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 0 ليدز يونايتد 0 تشيلسي انتهت الدوري الإسباني 0 خيتافي 0 أتليتكو مدريد انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب - غزل المحلة لم تبدأ 15:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - توتنام هوتسبر لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد لم تبدأ 21:15 الدوري الإيطالي - تورينو - إنتر ميلان لم تبدأ 16:00 الدوري الإيطالي - كالياري - يوفنتوس لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - الاتحاد السكندري لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - ليفربول لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - برشلونة - ويسكا لم تبدأ 22:00 الدوري التركي - قاسم باشا - قونيا سبور لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك