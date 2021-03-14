مواعيد مباريات الأحد 14 مارس 2021.. أرسنال يواجه توتنام والمقاولون ضد المحلة

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره غزل المحلة في الثالثة عصر الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصريالممتاز. ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويواجه ليستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد في الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويذاع اللقاء علىقناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويحل توتنام هوتسبر ضيفا على أرسنال، ضمن منافسات نفس الجولة، في السادسة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إنسبورتس بريميوم 2".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد في التاسعة والربع مساء مساء ضمن منافسات نفس الجولة، ويذاع اللقاء على قناة"بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويواجه ميلان نظيره نابولي في التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، ويذاع اللقاءعلى قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".لمعرفة بقية مواعيد اليوم الأحد من هنا.