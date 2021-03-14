سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة لن يخسران أي مباراة حتى نهاية الموسم

الأحد، 14 مارس 2021 - 01:15

كتب : FilGoal

خيتافي - أتليتكو مدريد

واصل دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، سياسته في إزاحة الضغط عن لاعبيه.

أتليتكو مدريد تعثر مجددا واكتفى بالتعادل 0-0 أمام مضيفه خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيميوني بعد اللقاء: "لدينا الأمل للعودة لطريق الانتصارات وأن نواصل الحفاظ على فارق النقاط لصالحنا".

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وأضاف: "الشوط الأول لم يكن جيدا، اللعب لم يكن سلسا ولم نتحوّل بشكل جيد وافتقدنا للعمق. لكن الفريق تحسّن في الشوط الثاني وحظينا بالعديد من الفرص في نهاية اللقاء".

وتابع: "سأنظر إلى اللحظات التي لعب الفريق فيها جيدا، يجب أن نتحلى بمزيد من الهدوء، إنها بطولة صعبة جدا، ريال مدريد وبرشلونة لن يخسران أي مباراة حتى نهاية الموسم".

وشدد: "من الطبيعي أن نشعر بالضغط لأننا تصدرنا الدوري بأكمله تقريبا. يقولون إن برشلونة سيئ ولكنه كاد أن يفوز في باريس، ولديهم رئيس جديد بآمال كبيرة ومزيد من الحماس. أمّا ريال مدريد فيستطيع دائما الخروج فائزا بالمباريات".

واكتفى أتليتكو مدريد برفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 28 نقطة في المركز 15.

وبهذا التعادل صار الفارق بين أتليتكو وريال مدريد صاحب المركز الثاني 6 نقاط.

فيما سيحصل برشلونة على فرصة تقليص الفارق مع أتليتكو إلى 4 نقاط والقفز إلى المركز الثاني لو انتصر مساء الإثنين أمام ويسكا.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي مساء الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا بهدف دون رد.

أتليتكو مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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