تقرير: تأخر عودة فاتي لتدريبات برشلونة

الأحد، 14 مارس 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة - ريال مدريد

ستتأخر عودة إنسو فاتي لاعب برشلونة لتدريبات الفريق الجماعية وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

يغيب فاتي عن برشلونة منذ نوفمبر الماضي بعد إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

وأوضح التقرير أن فاتي سيعود لتدريبات برشلونة في إبريل المقبل، رغم التوقعات بعودته في شهر مارس.

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وأشار التقرير إلى أن فاتي يسير ببطئ في عملية والشفاء وليس جاهزا لكي يبدأ التدريب بالكرة.

وكان فاتي قد أُصيب خلال مباراة ريال بيتيس في الجولة الـ9 للدوري الإسباني.

ولعب فاتي (18 عاما) 10 مباريات مع برشلونة في الموسم الحالي وسجل 5 أهداف وصنع 4.

وانضم فاتي لمنتخب إسبانيا الأول وشارك في 4 مباريات وسجل هدفا وصنع الآخر.

ووُلد فاتي في غينيا بيساو لكنه قرر تمثيل منتخب إسبانيا الأول.

برشلونة أنسو فاتي
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