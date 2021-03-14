محاميه: أحمد الشناوي فاز بقضيته ضد الزمالك

أكد علي عباس محامي أحمد الشناوي حارس بيراميدز أن مركز التسوية والتحكيم أصدر حكما لصالح موكله في نزاعه القضائي مع الزمالك.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز الزمالك

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى لتغريم أحمد الشناوي لحصوله على 8 ملايين جنيه كمقدم للتعاقد ولم يقم بردهم للنادي رغم أنه لم يلعب للفريق بموجب العقد الذي وقعه.

وقال علي عباس لقناة "أون تايم سبورتس: "القضية حسمت لنا بنسبة 90% مع الزمالك بشأن الشناوي ولا يوجد أي أزمات".

وأضاف "حُكم على الشناوي بدفع بـ8 ملايين جنيه، لكنه لن يدفع أي مبلغ للزمالك بحكم من مركز التسوية والتحكيم، بل أن الشناوي سيستعيد الرسوم القضائية التي دفعها لمركز التسوية والتحكيم من الزمالك".

وأكد "إذا قام الزمالك بالتصعيد سنواصل نحن أيضا بالتصعيد".

وتطرق للحديث عن قضية محمود عبد المنعم كهربا وقال: " ننتظر جلسة المرافعة وهي جلسة شاقة للغاية لكنها حاسمة".

وأتم "حكم كهربا بعد 6-7 أشهر".