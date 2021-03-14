مدرب حراس الزمالك: المداورة لا تصلح في مصر.. وأعمل مع الفريق بشكل مؤقت

الأحد، 14 مارس 2021 - 00:25

كتب : FilGoal

جنش

أكد وليد إبراهيم مدرب الحراس بالزمالك أن نظام المداورة في حراسة المرمى لا يصلح للتطبيق في مصر، مشيرا إلى أنه يتواجد مع الفريق بشكل مؤقت حتى الآن.

ويتولى وليد إبراهيم منصب مدرب حراس المرمى خلفا لعمرو عبد السلام الذي تقدم باستقالته.

وقال وليد إبراهيم لقناة "أون تايم سبورتس": "الإدارة تحدثت معي لكي أتواجد في الفريق بشكل مؤقت، حتى يأتي مدرب أجنبي ولا أعلم ما سيحدث بعد ذلك".

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وأضاف "أتمنى أن أقوم بأشياء إيجابية تساعد الفريق في الفترة المقبلة خصوصا وأن النادي لديه أفضل 3 حراس مرمى في مصر".

وواصل "المداورة بين حراس المرمى لا تصلح في الكرة المصرية".

واستمر "الأفضل في المران هو من سيلعب بشكل أساسي".

وأكمل "تواجد 3 حراس مرمى أمر يخلق العديد من المشكلات".

وأردف "فلسفتي كمدرب هي تواجد حارسين فقط مع حارس ثالث صغير بالسن".

ويمتلك الزمالك محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد بالإضافة لمحمد صبحي المعار للاتحاد السكندري.

وعن رؤيته لاختيارات حراس المرمى في قائمة منتخب مصر المقبل، قال: "محمد الشناوي أفضل حارس في مصر لما يقدمه مع الأهلي".

وتابع " محمد أبو جبل ومحمود جنش حراس مرمى لديهم مستوى رائع، ومن سيلعب منهما بشكل أساسي مع الزمالك سينضم للمنتخب".

وأتم "الحارس الثالث قد يكون عمر رضوان فهو يسير بخطى ثابتة مع أسوان".

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