هشام إبراهيم: وفرنا 142 مليون جنيه لخزينة الزمالك.. وهذا سبب عودة كارتيرون

كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك عن سبب عودة باتريس كارتيرون لتدريب الفريق.

وعاد كارتيرون لتدريب الزمالك بعدما فسخ تعاقده مع التعاون السعودي، ليتولى المسؤولية الفنية للفريق خلفا لجايمي باتشيكو.

وقال هشام إبراهيم لقناة "أون تايم سبورتس": "كان هناك العديد من السير الذاتية لأكثر من مدرب لكن اللجنة فضلت كارتيرون لمعرفته باللاعبين وبالنادي".

وأكد "اختياره كان لأنه سيبدأ عمله بشكل مباشر، عكس أي مدرب أخر لا يعرف إمكانيات الفريق واللاعبين".

وشدد "قدوم كارتيرون تم تمويله من خزينة نادي الزمالك".

وواصل "وفرنا بعض الأموال للزمالك بتغيير الجهاز الفني. راتب جهاز كارتيرون أقل من الجهاز السابق".

واستمر "جهاز كارتيرون لا يوجد به مشرف على الكرة ولا مدير كرة كما طلب وهذا توفير للرواتب".

وأكمل "كارتيرون خفض الراتب الذي طلبه في البداية، وهو ما ساعدنا في دفع الشرط الجزائي لباتشيكو".

وأردف "اللجنة وجهت الشكر لأشرف قاسم وعبد الحليم علي على فترة تواجدهم في النادي".

وتابع "جمال عبد الحميد مستمر كمشرف على قطاع الناشئين، وفاروق جعفر متواجد في اللجنة الفنية ولجنة الكرة".

وأكد "تم الاتفاق مع باتشيكو على تسوية المبالغ المالية ومواعيد استحقاقها".

وأوضح "اللجنة لا تتعاقد أو تترك أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني".

وأكمل "خزينة النادي تستفيد حين يرحل أي لاعب على سبيل الإعارة لأننا لا نتحمل راتبه ونحصل على الأموال مقابل الصفقة".

وأضاف "باتشيكو طلب لاعب من 5 لاعبين وتعاقدنا معه، وعرضنا عليه لاعب آخر ووافق عليه".

وعن التجديد مع فرجاني ساسي، قال: "الأمور اقتربت من الانتهاء معه ولديه الرغبة في التجديد مع الزمالك".

وتطرق للحديث عن الأمور المالية للنادي "خزينة النادي سيدخل لها 20 مليون جنيه خلال أيام. نوفر للنادي العديد من الحلول على المدى البعيد".

ووضح "حين آتينا لإدارة النادي في شهر ديسمبر الماضي لم يكن اللاعبين قد تلقوا أي أموال منذ شهر يوليو".

وأتم "وفرنا 142 مليون جنيه منذ أن آتينا لإدارة النادي".