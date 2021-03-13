نبيه: تواجد كارتيرون من قبل سيساعد الزمالك في الوقت الحالي
السبت، 13 مارس 2021 - 23:55
كتب : FilGoal
يرى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الفريق لديه الدوافع للفوز على الترجي في دوري أبطال إفريقيا مؤكدا أن تواجد باتريس كارتيرون لتدريب الفريق من قبل سيساعد النادي كثيرا.
وتولى أسامة نبيه منصب المدرب العام في الزمالك ليعاون كارتيرون العائد من جديد لتدريب القلعة البيضاء.
وقال نبيه لقناة "أون تايم سبورتس": "جلست مع كارتيرون ورأيت أن لديه الحافز وطموح لتحقيق النجاحات".
وأضاف "لا يوجد عمل بلا مشكلات. واللجنة التي تدير الزمالك تعمل على حل كل الأمور في النادي".
وشرح "المشكلات تتمثل في بعض الارتباطات المالية".
وعن مواجهة الترجي في بطولة إفريقيا "لدينا الدافع لمواجهة الترجي لكي نعود للمنافسة في دور المجموعات ونتأهل للدور التالي".
وشدد "نمتلك واحد من أفضل الأجيال في الزمالك، ونتمنى أن نوفق في كل مباراة لنا وأن نعود للمسار الصحيح".
وواصل "تواجد كارتيرون من قبل يجعله ينسجم بشكل سريع مع الفريق خصوصا أن القوام لم يتغير كثيرا عن ولايته الأولى، بالإضافة لأنه لم يغب عن الفريق لفترة طويلة".
واستمر "لا أستطيع أن أقول أن كارتيرون يشبه هيكتور كوبر حتى الآن".
وأكمل "حراسة المرمى؟ قرار تحديد الحارس الأساسي يعود لكارتيرون وليس لي. لدينا 3 حراس على أعلى مستوى".
وحول إمكانية عمله كمدير كرة بجانب عمله كمدرب عام، قال: "أُفضل الفصل بين العمل الفني والعمل الإداري، وأحب التركيز في الأمور الفنية بشكل أكبر".
وأتم "الأمور الإدارية تؤثر على الفنية وتتدخل بها".