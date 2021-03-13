ذا أثليتك: لاعبو ليفربول سخروا من صلاح بعد تغريدة رامي عباس

أثار رامي عباس وكيل محمد صلاح كثيرا من الحبر قبل 10 أيام، وسلاحه في ذلك كان نقطة واحدة هي محتوى تغريدته على تويتر خلال مباراة ليفربول وتشيلسي.

لتكشف منصة "ذا أثليتك" نقلا عن مصدر من داخل النادي، عن رد فعل زملاء صلاح على تلك التغريدة التي أثارت كثير من التكهنات.

الواقعة حدثت يوم 4 مارس الماضي خلال خسارة ليفربول أمام ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، عندما أخرج يورجن كلوب نجمه صلاح في الدقيقة 62 أثناء تأخر الريدز.

ليغرّد الكولومبي رامي عباس عبر تويتر بشكل مباشر: "."

. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021

ربما التغريدة الأكثر غموضا ووضوحا في الوقت عينه، لكنها لم تمر على غرفة خلع الملابس داخل ليفربول.

تقرير مطوّل من ذا أثليتك عن وضع ليفربول الصعب ذكر أن زملاء صلاح سخروا منه بشكل ودي وحميمي بسبب تلك التغريدة.

المصدر ذكر أيضا أن كلوب لا يزال يعتبر صلاح عنصرا مهما وفذا في الفريق بغض النظر عن الغموض الذي يحيط بمستقبله.

وأوضح المصدر أن "اجتهاد صلاح يعزله عن أي تكهنات خارجية، كما أنه الفتى المحبب لقسم العلوم الرياضية في ليفربول حيث أنه لم يفوّت تقريبا أي حصة تدريبية".

وأشار المصدر أن صلاح "يتمتع بشخصية دافئة وكوميدية ومتواضعة أكثر مما يبدو".

صلاح (28 عاما) سجل 25 هدفا في 39 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 وسط تقارير تشير إلى اهتمام من عملاقي إسبانيا بخدماته.