دون أن يسجل هالاند.. دورتموند يعمق جراح هيرتا

السبت، 13 مارس 2021 - 21:54

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه هيرتا برلين بهدفين دون رد في ملعب سيجنال إيدونا بارك بالجولة 25 من الدوري الألماني.

وسجّل يوليان براندت ويوسوفا موكوكو هدفي دورتموند في الشوط الثاني.

ليرفع فريق أسود الفستفاليا رصيده إلى 42 نقطة ويتقدّم إلى المركز الخامس مؤقتا. فيما تجمّد رصيد هيرتا برلين عند 21 نقطة في المركز 15 وهو نفس رصيد ماينتس صاحب المركز 16 الذي يؤدي بصاحبه لخوض ملحق الهبوط.

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وانتظر دورتموند إلى الدقيقة 54 ليتقدم في النتيجة بواسطة براندت.

قبل أن يسجل البديل الشاب موكوكو هدف دورتموند الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بمباراة غاب فيها إرلينج هالاند عن التسجيل.

وعرفت المباراة طرد فلاديمير داريدا لاعب هيرتا في الدقيقة 80 بعد تدخل عنيف على ماركو رويس.

دورتموند في ألمانيا الدوري الألماني
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