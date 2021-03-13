فلايوفيتش يحقق إنجازا لم يحدث لـ فيورنتينا منذ 57 عاما

فاز فيورنتينا على مضيفه بينيفنتو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب تشيرو فيوريتو، بالجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة أداءً بطوليا من الصربي دوشان فلايوفيتش لاعب فيورنتينا الذي سجل 3 أهداف في شوط المباراة الأول.

ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 29 نقطة في المركز 12 ويواصل الابتعاد عن شبح الهبوط. فيما تجمّد رصيد بينيفنتو عند 26 نقطة في المركز 16 وازداد وضعه خطورة.

وشهد الشوط الأول حدثا تاريخيا عندما سجل فلايوفيتش (21 عاما) 3 أهداف دفعة واحدة في الدقائق 9، و27، و45.

ليصير أول لاعب يسجل هاتريك لـ فيورنتينا في الشوط الأول لمباراة من الدوري الإيطالي منذ كيرت رولاند هامرين الذي فعلها أمام أتالانتا سنة 1964.

المهاجم السابق لـ بارتيزان بيلجراد سجل 11 هدفا في آخر 16 مباراة بالدوري الإيطالي الممتاز.

في الشوط الثاني قلّص المولدوفي أرتور إيونيتا الفارق لـ بينيفنتو في الدقيقة 56، قبل أن يقتل فالنتين إيسيريك المباراة بهدف رابع للفيولا بعد تمريرة فرانك ريبيري في الدقيقة 76.