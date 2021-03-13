إبراهيم عادل: سعيد بالانتصار على العبور.. وعلينا مواصلة النجاح في الكونفدرالية

عبر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على العبور وتسجيل هدفا خلال المباراة.

وانتصر بيراميدز على العبور بنتيجة 4-1 في دور الـ32 لكأس مصر.

وقال إبراهيم عادل بعد المباراة: "سعيد للغاية بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على العبور".

وشدد "أنا تحت أمر الجهاز الفني في كل الأوقات، وأسعى لتقديم صورة قوية للظهور بنفس مستوى الموسم الماضي".

وأضاف "العبور فريق يستحق الاحترام على ما قدمه، لكننا لدينا رغبة للفوز بكل البطولات في الموسم الحالي وكان يجب علينا الانتصار بعدد كبير من الأهداف".

واستمر "الفريق لديه مهمة في الكونفدرالية بمواجهة نومونجو التنزاني في دور المجموعات ويجب علينا أن ننتصر لنواصل الانطلاق ونستمر في المسيرة القوية".

وأتم "إدارة بيرامدز تقدم لنا الدعم كلاعبين وللجهاز الفني أيضا وتوفر لنا كل سبل الراحة".

وكان إبراهيم عادل قد حصد جائزة أفضل لاعب صاعد في بيراميدز في الموسم الماضي.

وفاز بيراميدز على نكانا الزامبي في أولى مباريات دور المجموعات للكونفدرالية بنتيجة 3-0.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 25 نقطة.

وتأهل بيراميدز لمواجهة سموحة في دور الـ16 لكأس مصر.