تجنب مفاجآت الكأس بحضور نادر للشناوي.. بيراميدز يفوز على العبور ويتأهل لدور الـ16

فاز بيراميدز على العبور بنتيجة 4-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن دور الـ32 لكأس مصر.

وسجل إسلام عيسى ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وجون أنتوي أهداف بيراميدز في الدقائق 5 و71 و79 على الترتيب.

video:1

أهدف فوز #بيراميدز على #العبور ١/٤ وتأهله إلي دور ال ١٦ من كأس مصر pic.twitter.com/tHbsqXdSyh — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 13, 2021

فيما سجل كريم أحمد شحاتة هدف العبور في الدقيقة 49 من ركلة الجزاء.

الانتصار جعل بيراميدز يتأهل لدور الـ16 ليواجه سموحة.

وحرس أحمد الشناوي مرمى بيراميدز، لتكون مشاركته الرسمية الأولى منذ 31 أكتوبر عام 2020، حين شارك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز اللقاء بقوة، وضغط بحثا عن تسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة الخامسة، سدد إسلام عيسى كرة قوية ومتقنة سكنت شباك العبور.

بعدها سيطر بيراميدز على مجريات اللقاء وسط تراجع وتكتل دفاعي من لاعبي العبور أمام منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز.

ومع بداية الشوط الثاني دفع رودلفو أروابارينا بـ رمضان صبحي بدلا من دييجو رولان لتنشيط الجانب الهجومي.

وحصل إسلام طه على الكرة وتوغل من الجانب الأيمن وقبل دخوله لمنطقة الجزاء تمت عرقلته من قبل أسامة جلال ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للعبور.

ونفذ كريم أحمد شحاتة ضربة الجزاء بنجاح ليتعادل العبور في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 58 دفع أروابارينا بالثنائي جون أنتوي وإبراهيم عادل بدلا من أحمد أيمن منصور ودودو الجباس بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.

وكاد أنتوي أن يسجل الهدف الثاني بعد نزوله بلحظات من كرة رأسية لكن محمود طارق لاعب العبور أبعد الكرة عن المرمى.

وحصل محمد فاروق على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل محمد سعيد.

وسجل رمضان صبحي ركلة الجزاء بنجاح بعدها وضعها على يسار الحارس محمد غنيم في الدقيقة 73.

وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث بعدما رواغ إسلام حمدي داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين محمد غنيم في الدقيقة 79.

وأضاف أنتوى الهدف الرابع في الدقيقة 95، بعدما حول عرضية محمد فاروق الأرضية في المرمى بنجاح لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز وتأهله لمواجهة سموحة في الدور المقبل.