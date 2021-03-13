ليفاندوفسكي يواصل كتابة التاريخ في انتصار بايرن على بريمن بثلاثية

السبت، 13 مارس 2021 - 18:38

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه ضد فيردر بريمن

فاز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيسير شتاديون في الجولة 25 للدوري الألماني.

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونيخ كل من: ليون جوريتزكا وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفيسكي في الدقائق 23 و35 و67 على الترتيب.

وسجل نيكلاس فولكورج هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 86.

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بهذا الانتصار عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

أما بريمن فتوقف رصيده عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر.

هدف ليفاندوفسكي الثالث كان سببا في أن يواصل تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري الألماني.

ووصل ليفاندوفسكي لهدفه رقم 268 في الدوري الألماني ليصبح ثان أفضل هداف في تاريخ الدوري.

وتمكن ليفاندوفسكي من معادلة أهداف كلاوس فيشير هداف شالكة وكولن السابق.

وسجل ليفاندوفسكي 74 هدفا مع بروسيا دورتموند و194 هدفا مع بايرن ميونيخ.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل 98 هدفا ليكون الهداف التاريخي للدوري الألماني.

إذ يحتل جيرد مولر هداف بايرن ميونيخ السابق القائمة برصيد 365 هدفا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت في الجولة المقبلة بينما يلعب فردير بريمن ضد فولفسبورج.

بايرن ميونيخ
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