رونالدو: الأهم من السقوط هو كيفية النهوض.. وهؤلاء لن يحققوا أي نجاحات

أوضح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أن فريقه يتطلع ويستعد بقوة للمواجهات المقبلة في الدوري الإيطالي والكأس.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكتب رونالدو عبر حسابه على "انستجرام": "الأهم من عدد مرات السقوط هو كيفية النهوض منها بشكل سريع وكيفية العودة بشكل أقوى".

وواصل "الأبطال الحقيقيقون هم من لا يتوقفون. نحن في قمة تركيزنا لمواجهة كالياري في صراع الدوري الإيطالي، وللعب نهائي كأس إيطاليا ولكل شيء نستطيع تحقيق هذا الموسم".

وأكد "صحيح أن الماضي ينتمي للمتاحف، وهذا ما علي قوله، لكن لحسن الحظ أن كرة القدم لديها ذاكرة، وأنا أيضا؛ وعليه فإن التاريخ لن يُمحى ويكتب كل يوم بروح الفريق والعمل الجاد والمثابرة".

وأتم "من لا يفهم هذا لن يحقق أي نجاحات".

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وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ضد بورتو بعد تفوق الفريق البرتغالي في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 وخسر في العودة بنتيجة 3-2.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط ومباراة أقل من ميلان صاحب المركز الثاني بـ56 نقطة.

وسجل رونالدو 27 هدفا خلال 32 مباراة في كل المسابقات مع يوفنتوس في الموسم الحالي.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري بـ20 هدفا.