انتهت الدوري التركي - جالاتا سراي (3)-(0) قيصري سبور
السبت، 13 مارس 2021 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي، وقيصري سبور، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري التركي.
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نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي بثلاثية دون رد.
ق 88: جووووووووول هنري أونيكرو يسجل الثالث
ق 81: جوووووول هنري أونيكورو يسجل الثاني
ق 67: خروج مصطفى محمد
ق 60: رأسية جديدة من مصطفى محمد
ق 47: مصطفى محمد يهدر الثاني من متابعة للكرة بعد تسديدة فالكاو
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدف دون رد
ق 44: جووووووول فالكاو والأول
ق 34: رأسية ثانية من مصطفى محمد تمر جوار المرمى
ق 30: رأسية خطيرة من فالكاو
ق 29: انفراد ضائع من قيصري سبور
ق 24: رأسية من مصطفى محمد والحارس يمسك الكرة
ق 10: ضغط قوي من جالاتا سراي في محاولة للتقدم
بداية المباراة بعد قليل