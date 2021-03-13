انتهت الدوري التركي - جالاتا سراي (3)-(0) قيصري سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي، وقيصري سبور، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري التركي.

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نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي بثلاثية دون رد.

ق 88: جووووووووول هنري أونيكرو يسجل الثالث

ق 81: جوووووول هنري أونيكورو يسجل الثاني

ق 67: خروج مصطفى محمد

ق 60: رأسية جديدة من مصطفى محمد

ق 47: مصطفى محمد يهدر الثاني من متابعة للكرة بعد تسديدة فالكاو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدف دون رد

ق 44: جووووووول فالكاو والأول

ق 34: رأسية ثانية من مصطفى محمد تمر جوار المرمى

ق 30: رأسية خطيرة من فالكاو

ق 29: انفراد ضائع من قيصري سبور

ق 24: رأسية من مصطفى محمد والحارس يمسك الكرة

ق 10: ضغط قوي من جالاتا سراي في محاولة للتقدم

بداية المباراة بعد قليل