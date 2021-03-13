انتهت الدوري التركي - جالاتا سراي (3)-(0) قيصري سبور

السبت، 13 مارس 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي، وقيصري سبور، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري التركي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي بثلاثية دون رد.

ق 88: جووووووووول هنري أونيكرو يسجل الثالث

ق 81: جوووووول هنري أونيكورو يسجل الثاني

ق 67: خروج مصطفى محمد

ق 60: رأسية جديدة من مصطفى محمد

ق 47: مصطفى محمد يهدر الثاني من متابعة للكرة بعد تسديدة فالكاو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدف دون رد

ق 44: جووووووول فالكاو والأول

ق 34: رأسية ثانية من مصطفى محمد تمر جوار المرمى

ق 30: رأسية خطيرة من فالكاو

ق 29: انفراد ضائع من قيصري سبور

ق 24: رأسية من مصطفى محمد والحارس يمسك الكرة

ق 10: ضغط قوي من جالاتا سراي في محاولة للتقدم

بداية المباراة بعد قليل

الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
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