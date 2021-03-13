تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد يجاور فالكاو في الهجوم أمام قيصري سبور

يقود مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي بجانب راديمال فالكاو أمام قيصري سبور.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة قيصري سبور بعد قليل في الدوري.

التشكيل شهد عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة، فيما يزامل راديمال فالكاو العائد مؤخرا من الإصابة، والذي سجل هدفين في المباراة الأخيرة.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: ماركاو – مارسيلو ساراتشي – كريستيان لويندالاما – دياندري ييدلين.

الوسط: إيمري أكبابا - طايلان أنطاليالي.

أمامهما: جيدسون فيرنانديش – إيمري كلينيتش.

الهجوم: مصطفى محمد – راديمال فالكاو.