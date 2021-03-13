انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (1) إلتشي.. فوز مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ريال مدريد وإلتشي في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق.+91 جوووووووووووووول بنزيمة يسجل هدفا قاتلا بتسديدة يسارية رائعة

ق.89 تسديدة يسارية من ناتشو يمسكها إدجار باديّا على مرتين

ق.83 رأسية خطيرة من كاسيميرو بعد عرضية ناتشو لكنها تمر أعلى العارضة بقليل

ق.78 تسديدة صاروخية من كاسيميرو بعد عمل جماعي رائع لكن كرته تمر بجوار القائم بسنتيمترات

ق.74 دخول هازارد بدلا من فينيسيوس

ق.73 جوووووووووول بنزيمة يدرك التعادل برأسية بعد عرضية مودريتش

ق.63 دخول مودريتش وكروس ورودريجو بدلا من راموس وإيسكو وفالفيردي

ق.61 جووووووووول أول لـ إلتشي برأسية داني كالفو بعد ركلة ركنية

ق.57 تصدٍ مميز من كورتوا أمام خطورة إلتشي

ق.54 راموس يطالب بركلة جزاء بعد احتكاك مع ماركوني داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يأمر باستمرار اللعب

ق.49 استلام من بنزيمة وتسديد دون أن تلمس الكرة الأرض لكن كرته تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 تدخل موفق من كورتوا في اللحظة المناسبة لإبعاد الخطورة

ق.37 إنذار لـ بنزيمة بعد تدخل بالمرفق على داني كالفو لاعب إلتشي

ق.36 دخول سيفوينتس بدلا من أنطونيو باراجان المصاب في صفوف إلتشي

ق.34 بنزيمة يهدر هدفا مؤكدا بعد انطلاقة رائعة من فينيسيوس الذي أرسل عرضية عجز الفرنسي عن استغلالها

ق.20 زيدان يعتمد بشكل واضح على طريقة 3-5-2 وليس 4-2-4-1 كما كان متوقعا

ق.19 تسديدة أرضية من فالفيردي تمر بجوار القائم

ق.15 ضغط من ريال مدريد في الدقائق الأولى لكن دون خطورة حقيقية على المرمى

بداية المباراة