انتهت في كأس مصر - بيراميدز (4)-(1) العبور.. تأهل كتيبة أروابارينا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والعبور في إطار دور الـ 32 من كأس مصر.

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نهاية المباراة

ق95: جون أنتوي يسجل الهدف الرابع

ق79: إبراهيم عادل يراوغ إسلام حمدي ويسجل الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس

ق71: رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق59: محمود طارق يمنع أنتوي من تسجيل الهدف الثاني

ق58: نزول إبراهيم عادل وجون أنتوى بدلا من دودو الجباس وأحمد أيمن منصور

ق49: كريم أحمد شحاتة يتعادل للعبور

ق48: ركلة جزاء للعبور

رودلفو أروابارينا يدفع بـ رمضان صبحي بدلا من دييجو رولان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 5 جووول أول عن طريق إسلام عيسى من تصويبة متقنة.

انطلاق المباراة