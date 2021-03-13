انتهت في كأس مصر - بيراميدز (4)-(1) العبور.. تأهل كتيبة أروابارينا
السبت، 13 مارس 2021 - 16:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والعبور في إطار دور الـ 32 من كأس مصر.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة
ق95: جون أنتوي يسجل الهدف الرابع
ق79: إبراهيم عادل يراوغ إسلام حمدي ويسجل الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس
ق71: رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء
ق59: محمود طارق يمنع أنتوي من تسجيل الهدف الثاني
ق58: نزول إبراهيم عادل وجون أنتوى بدلا من دودو الجباس وأحمد أيمن منصور
ق49: كريم أحمد شحاتة يتعادل للعبور
ق48: ركلة جزاء للعبور
رودلفو أروابارينا يدفع بـ رمضان صبحي بدلا من دييجو رولان.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 5 جووول أول عن طريق إسلام عيسى من تصويبة متقنة.
انطلاق المباراة