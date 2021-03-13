التشكيل - الشناوي أساسي مع بيراميدز ضد العبور ورولان والجباس يقودان الهجوم

دفع رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز بالثنائي دودو الجباس ودييجو رولان لقيادة خط الهجوم أمام العبور في كأس مصر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة العبور ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر يوم السبت في الخامسة مساء.

ويلعب كل من عمر جابر وإريك تراوري وإسلام عيسى ومحمد فاروق في خط الوسط.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وجون أنطوي ورمضان صبحي وطارق طه ومحمود حمادة وأحمد فتحي وإبراهيم عادل ومحمود صابر.

ويشارك أحمد الشناوي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري مع بيراميدز منذ مشاركته ضد المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر -أسام جلال – محمد حمدي

الوسط: عمر جابر – إريك تراوري – إسلام عيسى – محمد فاروق

الهجوم: دودو الجباس – دييجو رولان

وجاء تشكيل العبور الذي يقوده فنيا جمعة مشهور كالتالي:

حراسة المرمى: محمد غنيم

الدفاع: كريم شحاتة – محمد سعيد – إسلام حمدي – محمود طارق

الوسط: إسلام مجدي – إبراهيم محمد – محمود عبد المجيد – إسلام محمد – رضا محمد

الهجوم: أحمد سابق