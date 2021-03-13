بسام: الأهلي تحدث مع الجيش شفيها لضمي وتراجع.. وأرى أنني الثاني بعد الشناوي

قال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إن الأهلي تحدث مع إدارة فريقه بشكل شفهي قبل بداية الموسم، لكنه تراجع لأنه أغلق ملف ضم حارس مرمى. وأشار إلى أنه الحارس الثاني بعد محمد الشناوي حاليا. وذلك في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر".

وصرح محمد بسام قائلا: "محمد الشناوي رقم 1 في مصر وفارق عن أقرب حارس له حتى الآن".

وواصل "من يكون الثاني بعده؟ أرى أنني أعمل بشكل جيد جدا ولا أرغب في أن أبخس حقي، أتدرب بقوة ولدي ثقة في نفسي كبيرة جدا، ولو لعبت مع فريق كبير سيختلف الأمر كثيرا".

وتابع ضاحكا حول الهاني سليمان حارس سموحة: "الهاني سليمان حارس جيد، لكنه يهدر الكثير من الوقت، يمكنه إهدار الوقت ويخرجني عن شعوري، أقول للاعبين تحدثوا معه، بالطبع خفيف الدم لكنه مشهور في مصر بإهدار الوقت".

وواصل "طلائع الجيش يخرج لاعبين كبار للأهلي والزمالك. طموحي خلال الفترة المقبلة أن يكون الوضع مختلفا".

وتطرق للحديث حول مستقبله قائلا: "هل أحب الأهلي؟ طبعا هل سأقول لا؟ لا يجدي نفعا، الأهلي والزمالك أندية كبيرة يتمنى أي أحد اللعب لها".

وتابع "الأهلي لديه حراس محترمين مثل الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، لكن المنافسة في الأهلي أهدأ قليلا عن الزمالك ولا أعتقد أن الأخير سيفكر في ضم حارس مرمى خلال الفترة المقبلة".

واسترسل "لا يمكنني رفض الأهلي بأي حال من الأحوال، أحب اللعب والمشاركة جدا، لو خيرتني بين المال والمشاركة سأختار المشاركة، لكن الأهلي؟ لا مشكلة أن أتواجد احتياطيا لحارس مثل محمد الشناوي".

وأكمل "الأهلي أو المشاركة؟ الأهلي، أي لاعب كرة في مصر حلمه أن يلعب للأهلي أو الزمالك مع منتخب مصر".

وكشف عن مفاوضات شفهية من الأهلي قائلا: "في بداية الموسم كان هناك حديثا شفهيا مع الإدارة بشأن ضمي، وكانوا يتابعون الموقف، لكن تم إغلاق ملف التعاقد مع حارس مرمى، لكن حاليا لا توجد أي مفاوضات".

وتحدث حول ترتيب حراس الزمالك قائلا: "محمد عواد الأكثر موهبة بين حراس نادي الزمالك، والثلاثي كل لاعب لديه ميزة، مثل جنش لو أشركته في النار لا مشكلة لديه، نفس الكلام أبو جبل كان يشارك تحت الضغوط بلا أي مشكلة، لكن الظروف لم تخدم عواد".

وأردف "فرصنا في السوبر ضد الأهلي 50:50، نحن ند قوي جدا في المباريات الكبيرة، ولن تلعب سوبر كل عام، أعتقد أننا سنقاتل لكي نحصد بطولة تكتب في تاريخ النادي واللاعبين".

وتطرق للحديث حول الميول التشجيعية في عائلته قائلا: "والدي يشجع الزمالك، لكن أنا أهلاوي، المنزل منقسم نصفين".

وعند تخييره بين الأفضل من أشرف بنشرقي لاعب الزمالك وجونيور أجايي لاعب الأهلي قال: "من الأفضل بين بنشرقي وأجايي؟ بنشرقي حتى لو كانت المقارنة مع أي لاعب آخر سأختاره لأنه حريف جدا".

واختتم حول هدف الأهلي الثاني ضد الجيش في الدوري قائلا: "الهدف الثاني كان خطأ على والتر بواليا، لو لم تكن خطأ فهي لمسة يد، أيمن أشرف سجل ضد البنك الأهلي بنفس الطريق وألغي، وبواليا نفسه سجل ضد إكرامي في بيراميدز وأغلي، في مباراة الجونة كانت لنا ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما".

بسام صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات مع الجيش استقبل خلالها 18 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.