حازم إمام: لا توجد أي خلافات بيني وبين باتشيكو.. مندهش من الهجوم الذي أتعرض له

قال حازم إمام مدافع نادي الزمالك إنه لا يتوجد أي خلافات بينه وبين جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق، مشيرا إلى أن غيابه عن المباريات الماضية كان بسبب الإصابة. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وصرح إمام قائلا: "لا توجد أي خلافات بيني وبين جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق".

وواصل "كنت غائبا عن المباريات الماضية للإصابة، وكنت أخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات".

وأكمل "أنا أحد قادة الفريق، ولم أفتعل أي مشكلة من قبل، وتربطني علاقة قوية بزملائي، ولم أعترض من قبل على عدم مشاركتي في أي مباراة، الأهم لدي هو فوز الزمالك بالمباريات".

وأتم "مندهش من الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات القليلة الماضية، تركيزي في الملعب فقط، ولم أكن أريد الحديث حول تلك الشائعات لولا رحيل الجهاز السابق الذي كان سينفي الأمر أيضا".

وأعلن الزمالك إقالة جايمي باتشيكو يوم الخميس وتعيين باتريس كارتيرون مدرب التعاون السابق خلفا له.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء.

وكان الزمالك قد خسر في الجولة الثالثة من مضيفه الترجي بنتيجة 3-1.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.