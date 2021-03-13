تعيين أشرف خضر في جهاز الإسماعيلي.. ويصرّح لـ في الجول: سأظل موجود حتى الخروج من أزمته

أعلن نادي الإسماعيلي ضم أشرف خضر للجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة البوسني دراجان يوفيتش.

وانضم خضر لـ عطية صابر ونرمين بيسيتش مدربا الفريق، بالإضافة لعماد سليمان المشرف العام على الكرة.

وصرّح أشرف خضر لـ FIlGoal.com قائلا: "الفريق في وضع صعب وهذا أمر حقيقي ومعلوم للكل وسأظل موجود حتى يخرج الفريق من أزمته".

وأضاف "الفريق حاليا ليس في حاجة للحديث عن المشاكل وأسبابها، لكن يحتاج للتكاتف والمساهمة في الخروج من هذا الوضع".

وأردف "سنعمل على ترتيب الفريق بما يضمن عودته للطريق الصحيح وابتعاده عن مناطق الخطورة في الدوري".

وأتم "ننتظر حماس اللاعبين وقتالهم لعودة حقيقية ومستمرة لطبيعة أداء ونتائج الفريق".

ويُذكر أن خضر عمل النادى الاسماعيلي كعضو فى الجهاز الفني لفترات طويلة.

وتولى القيادة الفنية للعديد من الفرق منها منتخب السويس والمريخ البورسعيدى والقناة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط جمعها من 15 مباراة.

وينتظر أن يلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل 16 مارس، ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من الدوري المصري.