إبراهيم حسن لـ في الجول: فوجئت بحكم الحبس الصادر ضدي.. سأتخذ مع محامي خطوات أخرى

قال إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري إنه فوجئ بالحكم الصادر ضده، مشيرا إلى أنه حكم أولي وهناك خطوات أخرى سيتم اتخاذها من قبل محاميه. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وصرح حسن: "فوجئت بحكم المحكمة ضدي، لم يتم إبلاغي به رسميا من المحامي الخاص بي".

وواصل "كل الاحترام للقضاء المصري، لكن هذا حكم أولي".

وأتم "بالتأكيد هناك خطوات قضائية أخرى سيتم اتخاذها من قبل المحامي الخاص بي".

وكانت محكم جنح أول الرمل في الإسكندرية قد قضت بمعاقبة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بالحبس عامين مع الشغل وإلزامه بدفع غرامة مالية 10 آلاف جنيه على خلفية حادث تصادم بسيارته على طريق كورنيش الإسكندرية.

وأصدرت نيابة الرمل أول، في الإسكندرية، قرارا بإحالة إبراهيم حسن إلى المحاكمة على خلفية حادث التصادم الذي وقع على كورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن إصابته وشخص آخر، وحددت جلسة اليوم السبت لنظرها.

ووقع حادث تصادم على طريق الكورنيش بمنطقة لوران بسبب السير عكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات مختلفة بجسده وتم نقله للمستشفى ودخل على أثرها للعناية المركزة.

ووجهت النيابة تهمة السير عكس الاتجاه وإصابة خطأ وإتلاف.