إبراهيم حسن لـ في الجول: فوجئت بحكم الحبس الصادر ضدي.. سأتخذ مع محامي خطوات أخرى

السبت، 13 مارس 2021 - 13:53

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن - سموحة

قال إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري إنه فوجئ بالحكم الصادر ضده، مشيرا إلى أنه حكم أولي وهناك خطوات أخرى سيتم اتخاذها من قبل محاميه. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وصرح حسن: "فوجئت بحكم المحكمة ضدي، لم يتم إبلاغي به رسميا من المحامي الخاص بي".

وواصل "كل الاحترام للقضاء المصري، لكن هذا حكم أولي".

أخبار متعلقة
إبراهيم حسن لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك إبراهيم حسن: حققنا فوزا هاما ضد المقاصة.. والدوري صعب هذا الموسم إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

وأتم "بالتأكيد هناك خطوات قضائية أخرى سيتم اتخاذها من قبل المحامي الخاص بي".

وكانت محكم جنح أول الرمل في الإسكندرية قد قضت بمعاقبة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بالحبس عامين مع الشغل وإلزامه بدفع غرامة مالية 10 آلاف جنيه على خلفية حادث تصادم بسيارته على طريق كورنيش الإسكندرية.

وأصدرت نيابة الرمل أول، في الإسكندرية، قرارا بإحالة إبراهيم حسن إلى المحاكمة على خلفية حادث التصادم الذي وقع على كورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن إصابته وشخص آخر، وحددت جلسة اليوم السبت لنظرها.

ووقع حادث تصادم على طريق الكورنيش بمنطقة لوران بسبب السير عكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات مختلفة بجسده وتم نقله للمستشفى ودخل على أثرها للعناية المركزة.

ووجهت النيابة تهمة السير عكس الاتجاه وإصابة خطأ وإتلاف.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - الظهور الأول لأسامة نبيه وجلسة بين كارتيرون واللاعبين دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تعيين أشرف خضر في الجهاز الفني لـ الإسماعيلي 4 دقيقة | الدوري المصري
مايسترو يخلف كارتيرون في التعاون 15 دقيقة | السعودية
مباشر في إنحلترا - ليدز يونايتد يلتقي تشيلسي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من كاف لـ في الجول: قررنا إقامة كل المباريات دون حضور جماهيري 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إبراهيم حسن لـ في الجول: فوجئت بحكم الحبس الصادر ضدي.. سأتخذ مع محامي خطوات أخرى 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - بوليسيتش أساسي لأول مرة مع توخيل.. وزياش وهافريتز في الهجوم 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو: مواجهة أرسنال؟ لا أنظر لأسفل في جدول الترتيب 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك
قد ينال إعجابك