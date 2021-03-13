أبو جريشة: القادم سيكون أفضل للإسماعيلي.. أتمنى أن يحالفنا التوفيق

قال علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي إن القادم سيكون أفضل لفريقه، لأن كل فرد في النادي يقوم بعمله متمنيا بعض التوفيق، وذلك في تصريحاته عبر قناة "اون تايم سبورتس".

وصرح أبو جريشة قائلا: "الخط الأمامي بحاجة للتدعيم، لأننا حينما تولينا زمام الأمور أتينا قبل انتهاء سوق الانتقالات بـ5 أيام قمنا بضم صفقات لكن لم يكن هناك الكثير من الوقت للمزيد".

وواصل "اللجنة تشعر بالوضع ونحن معهم ونبذل جهدا كبيرا، الإسماعيلي لا يستحق الموقف والمكانة الحالية، لكننا سنتدراك الأمر".

وأتم "هناك سوء حظ ولكن يوجد أداء جيد وقلة خبرة، وفي مباراة إنبي غاب عنا عدد من اللاعبين بسبب الإيقاف، الغيابات أثرت بالطبع، لكن القادم سيكون أفضل وسنحاول. كل منا يقوم بما عليه ونتمنى التوفيق".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بعدما خاض 15 جولة.

ولم يحقق الإسماعيلي سوى فوز وحيد خلال الموسم الجاري في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0 ضد أسوان، وخسر 7 مباريات وتعادل في 7.

ويستعد الدراويش لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.