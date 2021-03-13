أسوان: اجتماع للإدارة يوم الإثنين لترتيب الأوراق.. وتغيير الجهاز الفني مستبعد

قال مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان إن إدارة ناديه ستجتمع يوم الإثنين لترتيب الأوراق بعد الخسارة الكبيرة من سموحة في الدوري، مشيرا إلى أنه من المستبعد تغيير الجهاز الفني. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح أمين قائلا: "كنا في صدمة من شكل وأداء الفريق ضد سموحة، كنا سيئين للغاية، ونعتذر لجماهير أسوان والصعيد بالكامل على ما حدث في المباراة، هذا بكل تأكيد ليس شكل أو أداء الفريق".

وواصل "هناك اجتماع يوم الإثنين سيتم خلاله مناقشة كافة الأمور لأن لدينا 25 يوم فترة توقف، سنرتب أوراقنا بشكل جيد".

وأكمل "لا يوجد أي تغيير في الجهاز الفني، هذا الأمر مستبعد، سندرس إمكانية العودة للعب في أسوان في الدور الثاني أم لا".

وتابع "لم نقصر مع الجهاز الفني أو اللاعبين، لكن الأمور ليست جيدة، ولابد أن نحسم الأمور مبكرا، لكيلا ندخل دائرة الهبوط في الدور الثاني".

وأتم لسنا في موقف سيء، لكننا سنتناقش ونرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، وسنشرك الجهاز الفني في نقاشاتنا".

أسوان خسر أمام مضيفه سموحة بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وتعد تلك هي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري لأسوان بعد الخسارة من بيراميدز. كما أنها لخسارة الـ7 له هذا الموسم في المسابقة.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.