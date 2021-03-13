ميدو: أزمة شارة القيادة في بيراميدز انتهت.. وأشعر أن باتشيكو ظُلم

قال أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني لنادي بيراميدز إن أزمة شارة القيادة في فريقه قد انتهت بعدما تم وضع نظام في غرفة الملابس بخصوصها، كما أشار إلى أن رمضان صبحي أجاد التعامل مع الضغوط. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح ميدو حول عودة الفريق للانتصارات في الدوري: "بيراميدز ضم عدد من اللاعبين في الصيف واحتاجوا وقتا للتجانس، آثرنا الدفع بهم بشكل مستمر لكي نصل إلى مرحلة من الانسجام، وتلك النتائج طبيعية ونتمنى أن تكون نقطة تحول وأن ننهي الموسم في مركز جيد في الدوري وأن ننافس على بطولة الكونفدرالية والكأس حتى النهاية".

وواصل "موضوع شارة القيادة حدث به العديد من الكلام وأزمة أثيرت في وقت لم يوجد خلاله نظام معين، فتمت إثارتها وتم وضع نظام وتفهم اللاعبون الموقف وانتهت".

وأضاف "النظام هو أن إدارة النادي من حقها اختيار شارة القيادة، وليس بالأقدمية أو السن أو غيره، المشكلة لم تكن في شارة القائد الأول لكن فيمن سيكون نائبه".

واسترسل "لا توجد مشكلة، اللاعبون مقربون من بعضهم البعض ومتفهمين، العلاقة جيدة في النادي ولا توجد مشكلة".

وتحدث حول رمضان صبحي قائلا: "في كرة القدم طبيعي، أي لاعب كبير يجب أن يتوقع ذلك، موقف رمضان طبيعي، لكنه لاعب شجاع ويواجه المشاكل وعمل ويقاتل في كل مباراة على أن يصبح لاعبا مهما ويقودنا للفوز وهذا ما توقعناه منه، في البداية كان من الطبيعي أن يكون هناك ضغط، لكنه تمكن من التعامل مع الضغط بشكل جيد".

ويستعد بيراميدز لمواجهة العبور يوم السبت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتطرق ميدو للحديث حول تغريدته التي قال فيها إنه حزين على نادي الزمالك قائلا: "سنشجع الزمالك طيلة عمرنا أي كان المدرب أو من يتواجد، لكنني لا أعلم".

وواصل: "أشعر أن باتشيكو ظُلم، كان يسير بشكل جيد وكان لديه أخطاء مثل أي مدرب في العالم، لكنني لا أفهم سببا واضحا لرحيله، أعرف أن الأمور المادية والرواتب قريبة بين باتشيكو وكارتيرون".

وأكمل "إن لم يكن الأخير يتقاضى أكثر، لا أجد سببا، أتمنى التوفيق لكارتيرون، ليس بحاجة لوقت للتعرف على الفريق واللاعبين قد تكون تلك أحد أهم أسباب التعاقد معه".

وأردف "تلك من أفضل الفرق التي أتت عبر أجيال الزمالك في الأعوام الأخيرة".

وواصل "أشعر أن هذا الفريق يستحق أفضل من ذلك، هؤلاء اللاعبون وقوتهم من المفترض أن يفوزوا بكل البطولات التي يشاركون بها. تغيير مجلس الإدارة صعب على أي فريق كرة".

واسترسل "برشلونة نفسه حينما تعرض لموقف مماثل اهتز بشكل كبير جدا، الأمر صعب وليس سهلا، ما أتمناه أن يتم استشارة المتخصصين في كرة القدم في النادي، لابد من أن يكون لهم رأي، لأن تلك قرارات هامة قد تؤثر على مستقبل الفريق".

وتابع "إدارة الكرة تحديدا تحتاج للاستشارة قبل القرارات، لأن ذلك القرار يجب أن يكون لمصلحة النادي فقط".

وكان نادي الزمالك قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو مدربه عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس، وعين باتريس كارتيرون خلفا له.

وتحدث ميدو عن رأيه في مستقبل صلاح قائلا: "صلاح لابد أن يستمر مع ليفربول، طبيعي أن يشعر بالغضب أو الحزن لأنه نجم الفريق ويخرج في الدقيقة 60، أتمنى استمراره في ليفربول وكتابة التاريخ هناك".

وأتم "الفريق كله بشكل عام يمر بأزمة، لكنه مستمر في دوري الأبطال ويمكنه الفوز بها. استمراره أفضل من الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة".