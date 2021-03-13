الإسماعيلي يعزل بابل احترازيا وينتظر تعليمات الجهاز الطبي لإجراء مسحة للاعب

قام مسؤولو نادي الإسماعيلي بعزل اللاعب أري بابل جناح الفريق بشكل احترازي على أن يخضع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19" في وقت لاحق. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وأصيب بابل بنزلة برد ففضل المسؤولين عزله احترازيا تجنبا لأي مضاعفات قد تصيبه في فندق النادي.

وينتظر مسؤولو الدراويش تعليمات الجهاز الطبي بإجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا للاعب في حالة احتياج حالته لهذا الإجراء.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

بابل الذي انضم إلى الإسماعيلي خلال فترة القيد الأولى للموسم الجاري، شارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة في كل المسابقات بقميص الدراويش، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بعدما خاض 15 جولة.