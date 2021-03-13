في الدرجة الثانية - الأولمبي وسبورتينج يوضحان لـ في الجول تفاصيل أزمة الاعتداء على الحكم

السبت، 13 مارس 2021 - 12:44

كتب : هاني العوضي

الدوري المصري الدرجة الثانية - في الدرجة الثانية

أزمة جديدة تشهدها ملاعب الدرجة الثانية من الدوري المصري، بعدما حدث اعتداء على الحكم في مباراة سبورتينج والأولمبي بمجموعة بحري.

وانتهت المباراة بفوز سبورتينج بهدفين مقابل هدف، وشهدت الدقائق الأخيرة الأزمة بعد إلغاء هدف التعادل في الوقت بدلا من الضائع لصالح الأولمبي.

FilGoal.com توجه بالحديث لمسؤولي الناديين لمعرفة تفاصيل وأسباب الأزمة.

وقال طارق السيد رئيس النادي الأولمبي لـ FilGoal.com: "لا يوجد اعتداء على حكم الراية من أعضاء مجلس إدارة النادي، نزلت لأرضية الملعب لحماية الحكم من الجماهير".

وأضاف "المباريات أقيمت دون وجود قوات أمنية كافية، كما أن الملعب غير مؤمّن بشكل كافي، والسور الخاص به من السلك ويفصل بينه وبين أرضية الملعب متر واحد، اللاعب يشعر عندما يلعب إنه تحت إرهاب جماهيري".

وأكمل "الملعب لا يصلح لمواجهات الأندية الجماهيرية".

من الجانب الآخر، صرّح أحمد فاروق المدير الفني لنادي سبورتينج قال لـ FilGoal.com: "النتيجة كانت تشير لتقدمنا 2-1 على الأولمبي، واحتسب الحكم 6 دقائق وقتا بدلا من الضائع وفي الدقيقة الثالثة سجل الأولمبي هدف التعادل وأُلغي بداعي التسلل وفوجئنا باقتحام أعضاء مجلس إدارة الأولمبي واعتداءهم على الحكم".

وردا على تعليقات أعضاء الأولمبي على سوء أرضية الملعب وعدم وجود تأمين كاف قائلا: "الملعب حاصل على الموافقات الأمنية خوض المباريات عليه ولا يدخل اي شخص سوى اعضاء الفريقين والأجهزة الفنية، وأرضية الملعب من الترتان".

وأتم "هل كان سيتقدم الأولمبي بشكوى ضد سوء أرضية الملعب لو كان سجل هدف التعادل أو فاز بالمباراة؟".

الأولمبي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق 7 نقاط عن فاركو المتصدر.

بينما يحتل سبورتينج المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

الأولمبي سبورتينج في الدرجة الثانية
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