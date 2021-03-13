تقرير: أتليتكو يستهدف ضم فابيان رويز.. واهتمام من برشلونة

يرغب نادي أتليتكو مدريد في الحصول على خدمات فابيان رويز لاعب وسط نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن راديو TMW الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن صاحب الـ24 عاما على رادار دييجو سيميوني مدرب الفريق ويرغب في ضمه خلال السوق الصيفية.

كما أشار إلى أن نادي برشلونة مهتم أيضا بخدمات اللاعب، لكن إلى الآن أتليتكو مدريد الأقرب إلى ضمه.

رويز انضم إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018 بمبلغ 30 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك فابيان رويز خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وشارك رويز مع منتخب إسبانيا منذ عام 2019 في تسع مباريات دولية سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، منها صناعة 3 أهداف في انتصار منتخب بلاده ضد ألمانيا بنتيجة 6-0 في دوري الأمم الأوروبية.