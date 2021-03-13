تقرير: أتليتكو يستهدف ضم فابيان رويز.. واهتمام من برشلونة

السبت، 13 مارس 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي

يرغب نادي أتليتكو مدريد في الحصول على خدمات فابيان رويز لاعب وسط نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن راديو TMW الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن صاحب الـ24 عاما على رادار دييجو سيميوني مدرب الفريق ويرغب في ضمه خلال السوق الصيفية.

كما أشار إلى أن نادي برشلونة مهتم أيضا بخدمات اللاعب، لكن إلى الآن أتليتكو مدريد الأقرب إلى ضمه.

أخبار متعلقة
هامشيك لا يستبعد العودة إلى نابولي سيناريو أزمة نابولي ويوفنتوس يتكرر.. السلطات الصحية ترفض سفر تورينو لمواجهة لاتسيو بعد إعلان خطئه.. نابولي يُحمل أورساتو خسارة الدوري الإيطالي 2018

رويز انضم إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018 بمبلغ 30 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك فابيان رويز خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وشارك رويز مع منتخب إسبانيا منذ عام 2019 في تسع مباريات دولية سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، منها صناعة 3 أهداف في انتصار منتخب بلاده ضد ألمانيا بنتيجة 6-0 في دوري الأمم الأوروبية.

في إسبانيا في إيطاليا سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب حراس الزمالك لـ في الجول: تقدمت باستقالتي.. وهذه أسباب قراري 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر كأس مصر - بيراميدز يستضيف العبور 10 دقيقة | مصر
في مباراة تألق الحارسين والعارضة.. التعادل السلبي يحدث لأول مرة منذ 20 عاما بين ليدز وتشيلسي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - الشناوي أساسي مع بيراميدز ضد العبور ورولان والجباس يقودان الهجوم 16 دقيقة | مصر
محمد بسام: الأهلي تحدث بشأني شفهيا مع الجيش وتراجع.. وأرى أنني الثاني بعد الشناوي حاليا ساعة | الدوري المصري
الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل السفر إلى الكونغو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حازم إمام: لا توجد أي خلافات بيني وبين باتشيكو.. مندهش من الهجوم الذي أتعرض له 2 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - الظهور الأول لأسامة نبيه وجلسة بين كارتيرون واللاعبين 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك