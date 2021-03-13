"جابريل هنريكي أراسكايتا روبيرو".. مشجع لـ فلامنجو يُطلق اسما رباعيا على نجله

أطلق مشجع لنادي فلامنجو البرازيلي اسما رباعيا على نجله المولود مكونا من 4 أسماء من نجوم الفريق الحالي.

آلان دي ماتوس كوستا لم يفوت أي مباراة لفريقه ويتحدث عن النادي طيلة الوقت وحاول كثيرا حضور نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 لكنه فشل، حسبما وصفته شبكة "جلوبو" البرازيلية.

وأطلق آلان اسم جابريل هنريكي أراسكايتا روبيرو على نجله المولود في إشارة إلى رباعي الفريق الهجومي وهم: برونو هنريكي وجابريل باربوسا وجيورجان دي أراسكايتا وإيفرتون روبيرو.

وأوضح آلان للشبكة البرازيلية أنه فكر في الاسم عندما فاز الفريق على إنترناسيونال في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 ومن قبل أن تصبح زوجته حاملا.

وأضاف "كنت سأسميه جابريل هنريكي أراسكايتا دي ماتوس، لكنني أحب أيضا ايفرتون روبيرو ولأن لقب عائلة زوجتي روبيرو قررت إضافة الاسم".

ولم يصدق أحد أن آلان قد يأخذ الأمر بمحمل الجدية وسيطلق الاسم على نجله المولود حديثا.

وتابع "عند ولادة نجلي ذهبت لمكتب التسجيل وسألني الموظف إذا كنت متأكد، وقلت له نعم، ثم ضحك".

وأتم آلان أن نجله الأكبر يعرف كل شيء عن فلامنجو: "عندما يفتح التلفاز، يريد فقط أن يشاهد فلامنجو".

فلامنجو تُوج في الجولة الأخيرة بلقب الدوري البرازيلي للموسم الثاني تواليا على حساب إنترناسيونال.

وحصد فلامنجو تحت قيادة جورج جيسوس 5 ألقاب بين عامي 2019 و2020، بالإضافة لفضية كأس العالم للأندية خلف ليفربول.