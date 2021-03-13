إصابة مدافع سموحة بقطع في الرباط الصليبي

تعرض أحمد جمال لاعب سموحة لقطع في الرباط الصليبي بعد إجراء أشعة عقب مواجهة أسوان في الدوري يوم الجمعة.

أحمد جمال النادي : سموحة سموحة

سموحة فاز ضد أسوان بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض جمال للإصابة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يقرر مدربه أحمد سامي، استبداله في الدقيقة السادسة وأشرك محمد شكري.

أحمد جمال الظهير الأيمن لسموحة لعب في 11 مباراة خلال الموسم الجاري بواقع 898 دقيقة مشاركة.

وانضم صاحب الـ27 عاما إلى سموحة قادما من مصر للمقاصة في صيف 2019.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.