وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك في الولاية الأولى

كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون عن تفاصيل عودة المدرب الفرنسي لتدريب نادي الزمالك.

وعاد كارتيرون لتدريب الزمالك، خلفا لجايمي باتشيكو، ليقود الزمالك في ولاية ثانية.

وكان كارتيرون قد فسخ عقده مع الزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتولى تدريب نادي التعاون السعودي.

وقال حازم فتوح لقناة "أون تايم سبورتس": "طارق حشيش (المستشار المالي) تفاوض معي مباشرة بعد رغبة من إدارة الزمالك لاستعادة كارتيرون، وسألني عن إمكانية عودته وعن رأيي الشخصي".

وأضاف "كارتيرون قال لي: الزمالك بيتي وله معزة خاصة وحريص أن أعود لهم".

وشدد "كارتيرون يحب الزمالك حتى رغم رحيله وكان متابعا لنتائج الفريق وكان يطلب مني أن أرسل له مباريات الزمالك".

وكشف "كارتيرون طلب مني التفاوض مع إدارة التعاون ورحبوا للغاية بعودته ولم يحدث أي اعتراض، بل أن التعاون تعاون معنا لأبعد الحدود".

وعن الشرط الجزائي لكارتيرون مع التعاون "كان أكثر من مليون دولار، ويقترب من 3 ملايين دولار".

وعن توقيت التفاوض لعودة كارتيرون، قال: "التفاوض تم معي بعد مباراة الترجي مباشرة، والتواصل بيننا وبين طارق حشيش وإدارة الزمالك بأكملها كان يحدث بشكل يومي".

وخسر الزمالك من الترجي في تونس بالجولة الثالثة لدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، يوم 6 مارس الماضي.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك بعد 6 أيام من الخسارة ضد الترجي.

وكشف "كارتيرون كان يتلقى عروضا من أندية خليجية كبيرة لكنه كان يرفض الرحيل لنجاحه مع التعاون لكن بمجرد علمه برغبة الزمالك في عودته وافق على الفور".

ووضح "مسؤولو الزمالك تعاملوا مع كارتيرون بكل صراحة وشرحوا له ظروف النادي لكنه قال لهم: أنا رجل التحديات".

وأكد "الفرق بين راتب كارتيرون في التعاون والزمالك يقترب من النصف".

وأوضح "طارق حشيش قال لي إن أطلب من كارتيرون أن يُخفض راتبه رغم الاتفاق معه لكي يسدد الزمالك الشرط الجزائي لباتشيكو، ليوافق على الفور".

وعن أسباب رحيله في الولاية الأولى، قال: "الأجواء لم تكن مناسبة".

وأكد "لم يكن ليعود للزمالك في وجود الإدارة السابقة".

واستمر "كارتيرون كان يتمنى أن يقود الزمالك في نهائي إفريقيا. لم يتحدث معي بعد خسارة الفريق بسبب حزنه من الهزيمة".

وواصل "كارتيرون كان سعيدا بعد اجتماعه مع إدارة الزمالك الحالية".

وحول الجهاز المعاون له في الزمالك، قال: "جهاز كارتيرون لن يتضمن مشرفا على الكرة أو مدير للكرة، وسيتكون من فيرناندو وأسامة نبيه وأحمد عصمت وعمرو عبد السلام ومحمد أسامة".

وتابع "التعاون سمح لكارتيرون باصطحاب مساعده في النادي لتدريب الفريق رغم أن المساعد كان متواجدا في التعاون قبل قدوم كارتيرون لتدريب الفريق".

وبسؤاله عن "هل شعر كارتيرون بالقلق من تراجع الزمالك في إتمام التعاقد بعد رحيله عن التعاون لرد الصفعة بسبب رحيله قبل نصف النهائي"، أجاب: "كان يثق في الإدارة، وكان يرى أن الفريق في حاجة له".

وأتم "الخوف من استقبال الجماهير له لرحيله قبل نصف نهائي إفريقيا؟ يعلم أن الجماهير تحبه، ويعلم أن الصورة لم تصل لهم بشكل كامل".