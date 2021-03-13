حوار – كارتيرون: جئت لإعادة الروح لـ الزمالك.. أعلم بأن بعض الجماهير ليست سعيدة بعودتي

اعترف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأنه على علم بعدم سعادة بعض الجماهير بعودته، لكنه عاد لإعادة الروح إلى الفريق، وإعادة البطولات.

أجرى باتريس كارتيرون حوارا مع قناة الزمالك بعد توقيعه الرسمي للفريق مجددا.

كارتيرون تحدث عن وضع الزمالك حاليا في الدوري، ودوري أبطال إفريقيا. تحدث أيضا عن الاختلافات في الفريق حاليا عما تركه، وعن أهدافه خلال ولايته الثانية مع الفريق.

وكل ما يلي على لسان كارتيرون

"سعيد بعودتي للزمالك، وجئت للفوز بمزيد من البطولات مع الفريق"

"أعلم بأن جماهير الزمالك كان بعضهم سعيد بعودتي والبعض الأخر ليسوا سعداء. لكن أنا حقا أشعر بأنني مدين لهذا الفريق، وأتواجد هنا من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير. حتى أنني جئت للزمالك براتب أقل عن الذي كنت أتقاضاه في السعودية لأنني لا يمكنني رؤية الفريق في هذا الوضع ولا ألبي النداء".

"الزمالك ناد كبير. كثيرون يأتون ويرحلون والنادي هو المستمر. الفترة الماضية كانت مليئة بعدم الاستقرار والمشاكل، وحان الوقت لإعادة الهدوء والتركيز فقط على الانتصارات وتحقيق البطولات".

ووقعت كارتيرون على عقد تدريبه لنادي الزمالك لمدة موسم ونصف، في ولاية جديدة بعدما ترك الفريق قبل شهر من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ودفع الشرط الجزائي لتدريب فريق التعاون السعودي.

الفروق في الزمالك

"لاحظت بأن اللاعبين لا يلعبون بنفس الروح التي كنا نلعب بها. في وقت تواجدي كانت هذه الروح سر انتصاراتنا. أيضا رحيل مصطفى محمد بالتأكيد أمر مؤثر، لكني أهدف لإعادة الروح وضبط سلوك الفريق لإعادة الانتصارات".

"رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسي أمر صعب طبعا رغم أنني سعيد بما يقدمه في تركيا. مهمتي هي إيجاد الحلول، والفريق يملك لاعبين مميزين في كافة المراكز، وخاصة مركز الهجوم يحتاج لثقة. نريد تخطي مرحلة مصطفى محمد والتفكير في المستقبل".

"الصفقات الجديدة إضافة جيدة للنادي، بجانب الناشئين الذين تطوروا كثيرا".

مواجهة الترجي

"الترجي فريق كبير، يجب أن نحترمه، لكن برؤيتي للمباراة الأخيرة، فأعتقد بأننا خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة تتعلق بالروح، وهدفي هو إعادة تلك الروح لجلب الانتصار. أعتقد بأن الترجي حاليا أقل فنيا، لكنهم أصبحوا أقوى بدنيا".

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

فرص التأهل إفريقيا

"فرص الزمالك في التأهل مازالت قائمة. أعلم صعوبة الوضع في ظل احتياجنا لتحقيق 3 انتصارات. سنلاقي الترجي الفريق القوي، ثم سنلعب في الجزائر وجميعنا نعلم صعوبة اللعب في الجزائر. رغم ذلك عدت لأنني أشعر بأنني مدين للجماهير بما وصلت له، ومٌطالب برد الجميل".

"يجب أن نؤمن بقدراتنا. كان يمكنني الانتظار والقدوم بعد مباراة الترجي، لكنني اتخذت المخاطرة حتى لا أكون قد أتيت بعد تحديد معالم الموسم، ولأنني مدين لهذا النادي".

الزمالك حاليا في المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا. الفريق بحاجة للفوز في مبارياته الثلاث المقبلة للتأهل، أول الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة لانتظار نتيجة الجولة الأخيرة لحسم التأهل.

المنافسة على الدوري

"نحن حاليا في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا لحين انتظار نتائج الأهلي. جئت إلى هنا من أجل بطولتي الدوري ودوري الأبطال".

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.