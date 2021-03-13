الزمالك: هذا سبب عدم وجود شرط جزائي كبير في عقد كارتيرون.. وملتزمون بسداد مستحقات باتشيكو

السبت، 13 مارس 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الزمالك

كشف طارق حشيش المستشار المالي للزمالك سبب عدم وضع ناديه لشرط جزائي ضخم في تعاقده مع المدير الفني الجديد له باتريس كارتيرون.

وأجرى طارق حشيش حوارا سريعا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" وقناة الزمالك التليفزيونية.

عن عدم وجود شرط جزائي ضخم لكارتيرون

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الشرط الجزائي لكارتيرون ليس كبيرا بسبب تخوفنا من رحيلنا وقدوم لجنة أخرى أو إجراء انتخابات فلا نريد توريطهم في شرط جزائي كبير حال رغبتهم في رحيله عن الفريق.

الشرط الجزائي يكون قيمة شهرين أو ثلاثة من التعاقد وحال وضع أرقام ضخمة فيكون ذلك استثناءات لكن ما حدث هو الطبيعي في مجال كرة القدم.

لم نكن نستطيع أن نضع شرط جزائي بمبلغ أقل حال أردنا فسخ التعاقد ومبلغ ضخم له حال رغبته في الرحيل الشرط يكون متساوي لأي طرف أراد فسخ التعاقد.

عقد كارتيرون تم صياغته باحترافية تامة والكل سيشعر بالرضا عنها وهو ممتد لنهاية موسم 2021-2022 ولو الموسم امتد بسبب كورونا سيظل كارتيرون معنا حتى نهاية الموسم، وقت نهاية الموسم هو وقت نهاية العقد رسميا.

راعينا تخفيض راتب الجهاز الحالي لفريق الكرة، لنتمكن من تغطية الشرط الجزائي للجهاز السابق. نجحنا في توفير البديل المناسب فنيا وماليا للنادي من خلال التعاقد مع باتريس كارتيرون.

كارتيرون حينما بدأنا التفاوض معه قال إنه مدين للزمالك وجماهيره بالكثير وإنه لن يفكر لو طلبنا منه العودة رسميا.

الشرط الجزائي لجايمي باتشيكو

أي عقد يكون به قيمة حال فسخه من قبل أي طرف، وعقد باتشيكو كان به رقما منطقيا موضوع من قبل ومتفق عليه والزمالك ملتزم بالشروط التعاقدية.

باتشيكو له مستحقات متأخرة لشهر أو ربما شهرين فقط وسوف نسددها جميعا.

أتمنى أن يدعمنا رجال الأعمال، لكن هذا لم يحدث ولم يتلق النادي أي مساهمات من داخل أو خارج مصر في ملف التعاقد مع كارتيرون أو غيره.

ميزانية نادي الزمالك للمجلس السابق لم تكن فيها فائض كما قيل كان هناك عجز 165 مليون جنيه، ولا يوجد نادي في مصر لا يوجد عجز في ميزانيته.

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