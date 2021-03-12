أتالانتا يستعد لملحمة مدريد بفوز سهل على سبيزيا

فاز أتالانتا على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب أتليتي أتزوري بالجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وسجل أتالانتا أهدافه في الشوط الثاني بواسطة ماريو باساليتش (مرتين)، ولويس مورييل بالدقائق 53 و55 و73، فيما سجل روبيرتو بيتشولي هدف سبيزيا الوحيد قبل 8 دقائق على نهاية المواجهة.

ليرفع أتالانتا رصيده إلى 52 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الرابع متفوقا بنقطتين على روما الخامس الذي لم يخض مباراته هذه الجولة بعد.

فيما تجمّد رصيد سبيزيا عند 26 نقطة في المركز 16.

ويعد هذا الانتصار هو الأول في تاريخ أتالانتا على سبيزيا، إذ لم يتلق الفريقان إلا مرة وحيدة سابقة كانت في الدور الأول للموسم الحالي وانتهت دون أهداف.

ويستعد أتالانتا لمواجهته الملحمية المرتقبة أمام ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، بعد هزيمته ذهابا قبل حوالي 3 أسابيع بهدف دون رد.

وفي مباراة أخرى خطف لاتسيو فوزا مثيرا على حساب ضيفه كروتوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بملعب أوليمبيكو.

تقدم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتس للنسور العاصمية في الدقيقة 14، قبل أن يعادل النيجيري سيمي النتيجة لـ كروتوني في الدقيقة 29.

لكن الإسباني لويس ألبيرتو أعاد لاتسيو للمقدمة في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل سيمي مجددا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وأخيرا سجل الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدف الانتصار في الدقيقة 84 بعد دخوله بقليل.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المركز 20 –الأخير- واقترب أكثر من الهبوط.

ويلعب لاتسيو بدوره أمام بايرن ميونيخ في أليانتس أرينا مساء الأربعاء المقبل بعد الهزيمة ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف في ملعبه.

video:1