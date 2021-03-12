سلة – الجزيرة يحافظ على الصدارة.. الزمالك ينتصر وهزيمة جديدة لـ الأهلي
الجمعة، 12 مارس 2021 - 23:46
كتب : FilGoal
واصل الجزيرة تصدر ترتيب دوري السوبر للرجال في كرة السلة، فيما تلقى النادي الأهلي هزيمة جديدة.
وفاز الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 79-74، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري السوبر لرجال كرة السلة.
الزمالك فاز على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-70، ليحافظ على المركز الثاني.
وانتصر الاتحاد السكندري على سموحة في دربي الإسكندرية بنتيجة 88-76.
وأخيرا، تلقى الأهلي خسارة جديدة وثانية على التوالي أمام سبورتنج بنتيجة 74-69، ليتراجع الأهلي للمركز الخامس.
وجاء ترتيب الجدول بعد نهاية الجولة كالتالي:
1-الجزيرة 12 نقطة
2-الزمالك 11 نقطة
3-الاتحاد السكندري 10 نقاط
4-سبورتنج 9 نقاط
5-الأهلي 8 نقاط
6-سموحة 8 نقاط
7-المصرية للاتصالات 7 نقاط
8-طلائع الجيش 7 نقاط
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