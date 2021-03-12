سلة – الجزيرة يحافظ على الصدارة.. الزمالك ينتصر وهزيمة جديدة لـ الأهلي

واصل الجزيرة تصدر ترتيب دوري السوبر للرجال في كرة السلة، فيما تلقى النادي الأهلي هزيمة جديدة.

وفاز الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 79-74، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري السوبر لرجال كرة السلة.

الزمالك فاز على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-70، ليحافظ على المركز الثاني.

وانتصر الاتحاد السكندري على سموحة في دربي الإسكندرية بنتيجة 88-76.

وأخيرا، تلقى الأهلي خسارة جديدة وثانية على التوالي أمام سبورتنج بنتيجة 74-69، ليتراجع الأهلي للمركز الخامس.

وجاء ترتيب الجدول بعد نهاية الجولة كالتالي:

1-الجزيرة 12 نقطة

2-الزمالك 11 نقطة

3-الاتحاد السكندري 10 نقاط

4-سبورتنج 9 نقاط

5-الأهلي 8 نقاط

6-سموحة 8 نقاط

7-المصرية للاتصالات 7 نقاط

8-طلائع الجيش 7 نقاط