سلة – الجزيرة يحافظ على الصدارة.. الزمالك ينتصر وهزيمة جديدة لـ الأهلي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

واصل الجزيرة تصدر ترتيب دوري السوبر للرجال في كرة السلة، فيما تلقى النادي الأهلي هزيمة جديدة.

وفاز الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 79-74، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري السوبر لرجال كرة السلة.

الزمالك فاز على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-70، ليحافظ على المركز الثاني.

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وانتصر الاتحاد السكندري على سموحة في دربي الإسكندرية بنتيجة 88-76.

وأخيرا، تلقى الأهلي خسارة جديدة وثانية على التوالي أمام سبورتنج بنتيجة 74-69، ليتراجع الأهلي للمركز الخامس.

وجاء ترتيب الجدول بعد نهاية الجولة كالتالي:

1-الجزيرة 12 نقطة

2-الزمالك 11 نقطة

3-الاتحاد السكندري 10 نقاط

4-سبورتنج 9 نقاط

5-الأهلي 8 نقاط

6-سموحة 8 نقاط

7-المصرية للاتصالات 7 نقاط

8-طلائع الجيش 7 نقاط

كرة سلة الأهلي الزمالك الجزيرة
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