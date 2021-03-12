سان جيرمان يمدد تعاقد دي ماريا لموسم

الجمعة، 12 مارس 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

آنخيل دي ماريا - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان تمديد تعاقد لاعبه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا لموسم آخر اليوم الجمعة رسميا.

أنخل دي ماريا

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وبذلك ينتهي تعاقد اللاعب الأرجنتيني مع الفريق الفرنسي في صيف عام 2022.

ومنذ انضمامه للفريق قادما من مانشستر يونايتد في عام 215 سجل صاحب الـ33 عاما 87 هداف وصنع 99 في 248 مباراة.

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وتوج دي ماريا بـ16 بطولة مع الفريق الفرنسي بواقع أربع بطولات للدوري الفرنسي ومثلهم لكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

ويعد دي ماريا ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ سان جيرمان بفارق أربعة صناعات فقط عن سافيت سوسيتش.

وقال دي ماريا لموقع سان جيرمان الرسمي: "أنا سعيد جدا لتجديد تعاقدي وأن أظل ألعب مع الفريق لقد كان هاما لي الاستمرار هنا فأنا أشعر بالسعادة أنا وعائلتي في باريس".

وواصل "في ست سنوات رأيت العديد من اللاعبين هنا صنعوا تاريخا مثل زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني والآن ألعب مع كيليان مبابي ونيمار وهما يصنعان التاريخ".

وأردف "لم تتح الفرصة لكثيرين للعب مع أفضل اللاعبين وأحاول استغلال الأمر بالشكل الأمثل".

دي ماريا سان جيرمان
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