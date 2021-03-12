حسام غالي يعلن ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة

أعلن حسام غالي قائد الأهلي الأسبق، ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وصرّح غالي عبر محطة سي بي سي: "أنوي الترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة في انتخابات الأهلي المقبلة".

غالي (39 عاما) بدأ مسيرته الكروية في الأهلي ولعب في صفوف الفريق الأول بين 2000 و2003 قبل أن ينتقل إلى الملاعب الأوروبية ليمثّل فينورد روتردام، وتوتنام هوتسبير، ودربي كاونتي، كما لعب للنصر السعودي.

وعاد غالي للأهلي في فترة ثانية بين 2010 و2013، قبل أن يلعب لـ ليرس البلجيكي لمدة موسم، ثم الأهلي مجددا في فترة ثالثة بين 2014 و2017، ومن ثم جاء رحيله إلى النصر لعدة أشهر، قبل أن يختتم مسيرته في الأهلي عام 2018.

ويمتلك غالي 70 مباراة دولية مع منتخب مصر، وساهم في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2010.

وعمل غالي بعد اعتزاله كمنسق لقطاع الكرة في الأهلي، وكمدير للكرة في الجونة، كما نال عضوية مجلس النواب في دورته الحالية.