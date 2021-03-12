حسام غالي يعلن ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة

الجمعة، 12 مارس 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

حسام غالي مدير الكرة لنادي الجونة

أعلن حسام غالي قائد الأهلي الأسبق، ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وصرّح غالي عبر محطة سي بي سي: "أنوي الترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة في انتخابات الأهلي المقبلة".

غالي (39 عاما) بدأ مسيرته الكروية في الأهلي ولعب في صفوف الفريق الأول بين 2000 و2003 قبل أن ينتقل إلى الملاعب الأوروبية ليمثّل فينورد روتردام، وتوتنام هوتسبير، ودربي كاونتي، كما لعب للنصر السعودي.

أخبار متعلقة
مونديال الأندية - حسام غالي: معلول أهم من يصنع الفارق في الأهلي.. ومستوى الشحات ليس مقنعا حسام غالي: أرغب في مواجهة بايرن ميونيخ لمعرفة مستوانا أمام العملاق.. والتشكيل المثالي لمواجهة الدحيل وائل جمعة يكشف حقيقة خلافه مع حسام غالي.. ويحكي كواليس المشادة مع فتحي مبروك حسام غالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

وعاد غالي للأهلي في فترة ثانية بين 2010 و2013، قبل أن يلعب لـ ليرس البلجيكي لمدة موسم، ثم الأهلي مجددا في فترة ثالثة بين 2014 و2017، ومن ثم جاء رحيله إلى النصر لعدة أشهر، قبل أن يختتم مسيرته في الأهلي عام 2018.

ويمتلك غالي 70 مباراة دولية مع منتخب مصر، وساهم في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2010.

وعمل غالي بعد اعتزاله كمنسق لقطاع الكرة في الأهلي، وكمدير للكرة في الجونة، كما نال عضوية مجلس النواب في دورته الحالية.

حسام غالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك في الولاية الأولى ساعة | الدوري المصري
حوار – كارتيرون: جئت لإعادة الروح لـ الزمالك.. أعلم بأن بعض الجماهير ليست سعيدة بعودتي ساعة | الدوري المصري
الزمالك: هذا سبب عدم وجود شرط جزائي كبير في عقد كارتيرون.. وملتزمون بسداد مستحقات باتشيكو 2 ساعة | الدوري المصري
هيسكي: صلاح يأتي بعد ميسي ورونالدو.. وكنت أتمنى استمرار ميدو بإنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بلحظات أخيرة مجنونة.. أستون فيلا يفرّط في الفوز أمام نيوكاسل 2 ساعة | المحترفون
أتالانتا يستعد لملحمة مدريد بفوز سهل على سبيزيا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
سلة – الجزيرة يحافظ على الصدارة.. الزمالك ينتصر وهزيمة جديدة لـ الأهلي 2 ساعة | رياضات أخرى
سان جيرمان يمدد تعاقد دي ماريا لموسم 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك