الأهلي ينفي مغادرة الخطيب لحفل افتتاح فرع الأقصر ويوضح التفاصيل

نفى محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي ونائب رئيس شركة استادات ما تردد عن مغادرة رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب لحفل افتتاح فرع الأقصر لإصابته بوعكة صحية.

وأكد مرجان أن الخطيب استمر حتى نهاية حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد وغادره في النهاية رفقة أشرف صبحي وزير الرياضة.

وأوضح مرجان أن بيبو استمر في الأقصر حتى اليوم الجمعة وتابع بنفسه عمل الفرع الجديد في يومه الأول وتوافد الأعضاء عليه.

وكانت بعض التقارير ذكرت أن الخطيب أصيبة بوعكة صحية شديدة أدرت لمغادرته حفل الافتتاح قبل نهايته.