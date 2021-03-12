كرة طائرة – الزمالك يحافظ على الصدارة بالفوز على الطيران.. والأهلي يرتقي للوصافة

الجمعة، 12 مارس 2021 - 23:14

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

حافظ نادي الزمالك على صدارة ترتيب دوري كرة الطائرة للمحترفين بعد الفوز على الطيران، فيما ارتقى الأهلي للوصافة.

وفاز الزمالك على الطيران بثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

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25-21 للطيران

25-20 للزمالك

26-24 للزمالك

25-19 للزمالك

الأهلي فازعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في قمة الجولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول : 25/23

الشوط الثاني :25/22

الشوط الثالث :25/21

وأخيرا، فاز سموحة على الداخلية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ليرتقي سموحة للمركز الثالث على حساب الاتحاد السكندري.

وجاء الترتيب الحالي لفرق الصدارة بعد نهاية الجولة الثامنة كالتالي:

1-الزمالك 23 نقطة.

2-الأهلي 19 نقطة "له مباراة مؤجلة أمام الترسانة".

3-سموحة 18 نقطة.

4-الاتحاد السكندري 17 نقطة.

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