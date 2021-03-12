أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

علّق أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة في الزمالك، على عودة باتريس كارتيرون لتدريب الفريق.

وتولى كارتيرون مهمة تدريب الزمالك في ولاية ثانية أمس الخميس خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو المقال من منصبه.

وأبدى أمير مرتضى عدم رضاه عن عودة كارتيرون عبر FilGoal.com: "كارتيرون خان النادي وجمهوره وتركنا دون أي مبرر".

وواصل: "مجلس الإدارة طلب منه الانتظار لشهر واحد وبعدها يمكنه الرحيل دون دفع شرط جزائي".

وشدد: "كارتيرون سيخرج ويبرر رحيله بالمشاكل والضغوط، لكن الجمهور لن يصدقه".

وأوضح: "لقد فسخ عقده بعد أن أصر على تجديده أثناء توقف النشاط".

وتابع: "لو لم يكن سعيدا فكان بإمكانه الرحيل مع نهاية عقده وألا يقوم بتجديده".

وعن الفارق بين رحيل كارتيرون ورحيل باتشيكو في ولايته الأولى، قال أمير مرتضى: "كارتيرون وباتشيكو مدربان مميزان، لكن باتشيكو في الولاية الأولى ظروفه كانت أصعب، لأنها كانت تجربته الأولى في مصر، كما أن مجلس الإدارة كان متواجدا منذ عام واحد، ولهذا رحل باتشيكو بتلك الطريقة".

باتريس كارتيرون قاد الزمالك في الموسم الماضي خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو".

المدرب الفرنسي قاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020. فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاثة مباريات.

صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعد ذلك رحل كارتيرون ودفع الشرط الجزائي لإدارة الزمالك، قبل الانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي.

ومع التعاون، قاد كارتيرون الفريق في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

وستكون أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون أمام الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.