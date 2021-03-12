كارتيرون: عدت لرد الجميل لجمهور الزمالك.. وتنازلت عن الأموال في السعودية

الجمعة، 12 مارس 2021 - 22:27

كتب : إبراهيم رمضان

كارتيرون - الزمالك - المقاصة

أبدى باتريس كارتيرون سعادته البالغة بالعودة لتدريب الزمالك في ولاية ثانية.

الزمالك أعلن أمس الخميس عن التعاقد مع كارتيرون خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي أقيل من منصبه.

وصرح كارتيرون عبر الموقع الرسمي لناديه: "هدفي مساعدة الزمالك على العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات".

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وأضاف: "لا خلاف أن الزمالك يملك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى".

وواصل: "مهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعي معهم اليوم وواثق بأنهم سيساعدوني على تنفيذ ذلك".

وأوضح: "وافقت على العودة للزمالك من أجل رد الجميل للنادي المدين له وللجماهير بأي نجاحات حققتها في الولاية السابقة".

وتابع: "اللعب بروح وقلب هو ما سيجعل الفريق يتخطى المرحلة الصعبة الحالية".

وأكمل: "سعيد بالعودة مرة أخرى من أجل جمهور الزمالك، تنازلت عن الاستمرار في السعودية بمقابل أكبر من أجل العودة لنادي الزمالك".

وشدد: "عدت للزمالك من أجل البطولات".

وأكد: "الزمالك اسم كبير للغاية، فالأشخاص يرحلون ويأتي غيرهم ويبقى اسم النادي، والجميع في الوقت الحالي داخل النادي يعمل على توفير عوامل الاستقرار والمناخ الجيد لعودة الفريق لمكانته الطبيعية".

وتابع: "المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا تزال قائمة، والفريق يمتلك إمكانيات فنية تجعله قادرا على تخطي المرحلة الحالية".

وأتم: "انطلاقة الزمالك ستكون من لقاء الترجي التونسي الذي يعتبره أحد أقوى الفرق في إفريقيا من الناحية الفنية والبدنية، لكن بالروح والعزيمة يستطيع الزمالك الفوز وخاصة وأن الفريق ليس لديه مشكلة فنية".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بعد 3 جولات.

ويتصدر الترجي مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ5 نقاط، بينما يقبع تونجيث في المركز الأخيرة بنقطة.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 14 مباراة.

كارتيرون الزمالك في الدوري في إفريقيا
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