في الجول يكشف ما دار بين كارتيرون ولاعبي الزمالك بأول اجتماع

الجمعة، 12 مارس 2021 - 21:36

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - الزمالك

فور تسلمه الفريق مجددا، حرص باتريس كارتيرون على الاجتماع بـ لاعبي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون قال للاعبين بأنه ليس غريبا على الفريق ويعرفهم جميعا، وأنه قرر العودة للفريق من أجل رد الجميل قبل أي شيء.

المدرب الفرنسي أخطر اللاعبين بأنه سيجتمع بكل لاعب على حدة لمناقشة أموره.

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وأخيرا، طلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في الفترة الحالية الهامة، نظرا لأنها فترة هامة، وتحتاج مجهود كل فرد، وأن يخرج الجميع كل ما لديه.

كارتيرون عاد لتدريب الزمالك مجددا خلفا لـ جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته أمس الخميس بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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