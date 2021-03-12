وكيله لـ في الجول: كارتيرون لا يريد الحديث عن رحيله في الولاية الأولى.. وهذا موقف الجهاز المعاون

الجمعة، 12 مارس 2021 - 21:07

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - الزمالك

أكد حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن موكله لا يريد الحديث عن كواليس رحيله في الولاية الأولى له مع الفريق الأبيض.

وعاد كارتيرون للتدريب الزمالك، خلفا لجايمي باتشيكو الذي قررت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك إقالته.

وقال حازم فتوح لـFilGoal.com: "رحيله وعودته للفريق؟ كارتيرون لا يريد الحديث عن الأمور السابقة".

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وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتولى تدريب فريق التعاون السعودي، قبل أن يفسخ تعاقده ويعود مجددا للقلعة البيضاء.

وشدد "الآن يضع كل تركيزه مع الفريق ولديه خطة مستقبلية طويلة المدى للفترة المقبلة".

وحول اختيار الجهاز المعاون لكارتيرون في الولاية الحالية "تم الاستقرار على وجود أسامة نبيه".

وواصل "كارتيرون أعد قائمة لباقي أعضاء الجهاز الفني وتم عرضها للإدارة، وسيتم الإعلان عن المعاونين بشكل رسمي في الساعات المقبلة".

وعن موقف الفريق في دوري أبطال إفريقيا، قال: "موقف الفريق يضع كارتيرون في مخاطرة، لكنه يثق تمام الثقة في كل لاعبي الفريق".

وأتم "يثق للغاية في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بعد 3 جولات.

ويتصدر الترجي مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ5 نقاط، بينما يقبع تونجيث في المركز الأخيرة بنقطة.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 14 مباراة.

باتريس كارتيرون الزمالك في الدوري
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