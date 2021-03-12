عودة عبد الرحمن مجدي والمحمدي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية

الجمعة، 12 مارس 2021 - 19:54

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - الجزيرة الإماراتي

عاد عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي للمشاركة في تدريبات الإسماعيلي تمهيدا للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري العام.

وكان عبد الرحمن مجدي قد أُصيب بتمزق في العضلة الضامة، بينما تعرض باهر المحمدي لقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

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وشارك الثنائي في التقسيمة التي أجراها دراجان يوفيتش بنهاية المران الجماعي.

وأصبح عبد الله جمعة جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تمام شفائه.

فيما واصل محمد عمار وأحمد مصطفى التدريبات التأهيلية خارج مقر النادي.

وحرص علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان على متابعة مران الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

الإسماعيلي
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