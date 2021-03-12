أسوان يعلن عبر في الجول عقوبة ضخمة على لاعبيه بعد خماسية سموحة.. وانتقاد للحكام

الجمعة، 12 مارس 2021 - 19:12

كتب : رضا السنباطي

وادي دجلة - أسوان

أعلن مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في سموحة توقيع عقوبة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب شارك في الهزيمة من سموحة اليوم.

وخسر أسوان من سموحة اليوم الجمعة بخماسية دون رد في لقاء جمع بينهما في الجولة 16 من الدوري في ملعب الإسكندرية.

وتحدث المشرف العام على الكرة في أسوان لـFilGoal.com قائلا: "قررنا توقيع عقوبة 10 آلاف جنيه على كل لاعب شارك في المباراة، ويوم الإثنين المقبل سيجتمع مجلس إدارة النادي لمناقشة أحوال الفريق".

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وأضاف "لدينا 25 يوما راحة بلا مباريات بسبب التوقف الدولي ويتبقى لنا مباراة الأهلي فقط من الدور الأول".

وعما سيتم مناقشه أيضا في الاجتماع أوضح مصطفى أمين "سنناقش إمكانية اللعب في استاد أسوان في الدور الثاني وعقوبات اللاعبين".

وأضاف "هناك تخاذل حدث اليوم من اللاعبين بالإضافة لأخطاء تحكيمية متكررة تحدث معنا".

وأكمل "كان هناك ركلتي جزاء لصالحنا لم يحتسبا في المقابل تم احتساب ركلة جزاء علينا، لو الموقف معكوس كان نادي سموحة سيعترض بقوة ولكننا لا نتحدث عن الحكام".

وأتم المشرف العام على الكرة في أسوان حديثه قائلا: "في مباراة بيراميدز كان لدينا ركلة جزاء لم تُحتسب كذلك وتم احتساب ركلة علينا لا نعرف لماذا تم احتسابها".

ويحتل أسوان المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

أسوان في الدوري
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